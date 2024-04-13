Последнее предсказание Жириновского нашли в предсмертной записке

Он написал всего два слова

Талант Владимира Жириновского к угадыванию многих геополитических событий начал находить подтверждение ближе к концу его жизни – до этого к одиозным заявлениям политика, как правило, серьезно не относились. Теперь же его публичные речи разбирают по частям, стараясь выловить из них крупицы возможного будущего.

Недавно было обнаружено еще одно предсказание Жириновского, которое он сделал, находясь на лечени от коронавируса в больнице. Лидер ЛДПР написал на маленьком клочке бумаги всего два слова.

"Поминки Америки", – было выцарапано слаборазборчивым подчерком.

Судя по всему, так политик хотел сообщить всем россиянам, что скоро США столкнутся с серьезнейшим упадком. Что именно случится – крах государственности, экономической системы или общественного строя – остается только предсказывать.

Вскоре после написания записки Жириновскому стало хуже. Он передал свое последнее предсказание помощнику в конце января 2022 года, а спустя полтора месяца борьбы с инфекцией его не стало.