Губернатор Подмосковья в Щелково открыл цех по производству химзащиты растений

Глава Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор "Щелково Агрохим" Салис Каракотов запустили новый цех по производству химических средств защиты растений. Соглашение о строительстве подписали на ПМЭФ-2022.

"Прошло совсем немного времени с момента подписания на ПМЭФ соглашения, и вот сегодня мы имеем возможность видеть уже работающее современное производство. Отдельные слова благодарности нашему президенту и Фонду развития промышленности", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отмечается, что новый цех способен производить более 20 тысяч тонн продукции в год. Ее поставляют во многие регионы России, страны СНГ и ЕАЭС, Европу, Африку и Западную Азию.

На данный момент компания "Щелково Агрохим" занимает 18% российского рынка средств защиты растений, отметил генеральный директор Салис Каракотов.

В новом цехе будут выпускать 49 различных препаратов на восьми технологических линиях, добавил он. Губернатор Подмосковья наградил Каракотова Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

При этом инвестиции в проект составили 1,8 млрд. рублей. Из них 950 млн. рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа.

Проект также включает создание первого в России цеха по производству исходных компонентов для средств защиты растений. Сейчас они полностью импортируются из Индии и Китая.

Напомним, что "Щелково Агрохим" обрабатывает каждый пятый гектар сельскохозяйственных угодий в России.

Кроме того, по федеральному проекту "Профессионалитет" (входит в нацпроект "Образование") компания обучает студентов химическим технологиям производства.