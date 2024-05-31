В Московской области для посещений открыли 200 пляжей

В Московской области для посещений открыли 200 пляжей
Фото: Минблагоустройства Подмосковья
Пляжные зоны можно посмотреть на интерактивной карте

На данный момент все пляжи региона готовы к посещению. Их подготовка выполнялась в соответствии с задачами нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом заявили в пресс-службе Минблагоустройства Подмосковья.

"Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. Более 200 пляжей будут функционировать в Московской области,"

– рассказал региональный министр благоустройства Михаил Хайкин.

Как отметили в ведомстве, пляжи региона делятся на три категории – малые, средние и большие. В зависимости от размера они могут принять от 200 до 1000 человек.

При этом самыми популярными пляжами среди жителей Подмосковья, по данным Минблагоустройства региона, считаются пляж на озере Сенеж в Солнечногорске, пляж "Волкуша" в Лыткарине и пляж в парке "Победа" в Талдоме.

Далее следуют пляж "Любляна" в Егорьевске и пляж "Голубое озеро" в Луховицах. Десятым по популярности пляжем в регионе Минблагоустройства назвало пруд "Западный", что в Электростали.

Отмечается, что в этом году порядка 60 пляжей региона будут иметь базовый уровень комфорта, более 90 пляжей – средний и около 50 – высокий.

Пляжные зоны Подмосковья можно посмотреть на интерактивной карте Минблагоустройства.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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