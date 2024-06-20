Москвичей попросили не выходить на улицу во время ливня

Москвичей попросили не выходить на улицу во время ливня
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Синоптики предупреждали о непогоде заранее

Москву накрыла настоящая буря. В отдельных районах города днем 20 июня начался сильный ливень с мощными порывами ветра, которые ломают деревья и сносят шаткие конструкции.

В связи с этим сотрудники Городского хозяйства Москвы просят москвичей не выходить на улицу и переждать непогоду в безопасном месте.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду",

– говорится в обращении, опубликованном в Телеграм-канале департамента.

Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал, какие меры предпринимаются городом в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Источник: Горхозяйство Москвы ✓ Надежный источник
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