Москвичей попросили не выходить на улицу во время ливня

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Москву накрыла настоящая буря. В отдельных районах города днем 20 июня начался сильный ливень с мощными порывами ветра, которые ломают деревья и сносят шаткие конструкции.
В связи с этим сотрудники Городского хозяйства Москвы просят москвичей не выходить на улицу и переждать непогоду в безопасном месте.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду",
– говорится в обращении, опубликованном в Телеграм-канале департамента.
Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал, какие меры предпринимаются городом в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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