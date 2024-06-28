В центре Москвы открылись Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов

В центре Москвы открылись Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов
Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы
Столичные жители смогут ближе познакомится с традициями другой страны

До 2 июля на Манежной площади будут проходить Дни культуры ОАЭ. Церемония открытия состоялась при участии арабского посла в России Мухаммеда Ахмед аль-Джабера. 

Он отметил, что подобные мероприятия имеют особое значение для обеих стран с культурной, исторической и познавательной точек зрения. Также они направлены на укрепление связей между ОАЭ и Россией.

"Они служат отражением культурного богатства Эмиратов и дают дружественному российскому народу представление о наследии нашей страны, позволяют им ближе познакомиться с культурным достоянием нашего народа", – подчеркнул дипломат.

Особую благодарность он выразил главе Минкульта РФ Ольге Любимовой, МИД РФ, правительству Москвы и заммэра столицы Наталье Сергуниной, которые внесли особый вклад в организацию культурного события в городе.

Как отметила Любимова, обе страны осуществляют сотрудничество на основе взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и духовным ценностям. По ее словам, на мероприятии столичные жители и гости города смогут познакомиться с яркой культурой Объединенных Арабских Эмиратов и изучить традиции этой страны.

Источник: ТАСС
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