Дома по программе реновации построят на Бескудниковском бульваре - Княжевская

Дома по программе реновации построят на Бескудниковском бульваре - Княжевская
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Новостройки возведут рядом с метро «Яхромская»

В Бескудниковском районе столицы построят несколько домов для участников программы реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.

Проект будет реализован в рамках квартальной застройки по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 44. Градостроительный план земельного участка площадью 1,83 га Москомархитектурой уже выпущен.

"Предельная площадь квартальной застройки – новостроек, объектов бытового значения и придомовой территории – составит около 116 тысяч квадратных метров",

– уточнила Юлиана Княжевская. Важно, что новые дома будут расположены недалеко от станции метро "Яхромская". Кроме того, рядом находится большой парк "Ангарские пруды", где жители смогут гулять и заниматься спортом.

Более подробную информацию о домах и квартирах по программе реновации, а также о ходе реализации программы можно посмотреть на портале mos.ru.

Программа реновации ветхого жилья в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, где проживает около миллиона москвичей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 г.  темпы реализации программы реновации должны быть увеличены в два раза.

Ранее сообщалось, что Москва является одним из лидеров российских регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов здесь вырос с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.

По теме

США озвучили последствия расширения фронта Россией

Американцы пригрозили Москве

Убить Трампа: раскрыт способ спасти Байдена после провала

Другого выхода из ситуации пока придумать не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей