Дома по программе реновации построят на Бескудниковском бульваре - Княжевская

Новостройки возведут рядом с метро «Яхромская»

В Бескудниковском районе столицы построят несколько домов для участников программы реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.

Проект будет реализован в рамках квартальной застройки по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 44. Градостроительный план земельного участка площадью 1,83 га Москомархитектурой уже выпущен.

"Предельная площадь квартальной застройки – новостроек, объектов бытового значения и придомовой территории – составит около 116 тысяч квадратных метров",

– уточнила Юлиана Княжевская. Важно, что новые дома будут расположены недалеко от станции метро "Яхромская". Кроме того, рядом находится большой парк "Ангарские пруды", где жители смогут гулять и заниматься спортом.

Более подробную информацию о домах и квартирах по программе реновации, а также о ходе реализации программы можно посмотреть на портале mos.ru.

Программа реновации ветхого жилья в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, где проживает около миллиона москвичей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 г. темпы реализации программы реновации должны быть увеличены в два раза.

Ранее сообщалось, что Москва является одним из лидеров российских регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов здесь вырос с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.