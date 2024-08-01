Губернатор Подмосковья объявил о новых мерах поддержки бизнеса

В Московской области с начала августа запускаются две новые программы поддержки молодого и социального бизнеса в соответствии с задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Задача предпринимателей – развивать свое дело, а наша - всячески им в этом помогать. Мы открыли прием заявок по двум направлениям: для представителей соцпредприятий и молодых бизнесменов",

– отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, социальные предприятия Подмосковья теперь могут претендовать на субсидию для возмещения до 85% затрат на аренду, ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы и оборудование.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица со статусом социального предприятия могут получить до 2 млн рублей.

Также с 1 августа молодые (до 25 лет) и социальные предприниматели могут рассчитывать на получение грантов от 100 до 500 тысяч рублей.

Средства могут быть направлены на аренду, ремонт, закупку оборудования и оплату коммунальных услуг.

С особенностями подобных программ для бизнеса можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.