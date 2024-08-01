Губернатор Подмосковья объявил о новых мерах поддержки бизнеса

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В Московской области с начала августа запускаются две новые программы поддержки молодого и социального бизнеса в соответствии с задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Задача предпринимателей – развивать свое дело, а наша - всячески им в этом помогать. Мы открыли прием заявок по двум направлениям: для представителей соцпредприятий и молодых бизнесменов",
– отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Так, социальные предприятия Подмосковья теперь могут претендовать на субсидию для возмещения до 85% затрат на аренду, ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы и оборудование.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица со статусом социального предприятия могут получить до 2 млн рублей.
Также с 1 августа молодые (до 25 лет) и социальные предприниматели могут рассчитывать на получение грантов от 100 до 500 тысяч рублей.
Средства могут быть направлены на аренду, ремонт, закупку оборудования и оплату коммунальных услуг.
С особенностями подобных программ для бизнеса можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.
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