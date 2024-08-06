Андрей Воробьев: в этом году в Климовске обновят котельную и теплосети

Модернизация проходит при поддержке нацпроекта "Жилье и городская среда"

В Климовске до конца года планируется завершить основной этап модернизации котельной, ремонт почти 11 км теплосетей и подключение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) к 143 многоквартирным домам (МКД). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Котельная Климовского патронного завода, снабжающая теплом 179 домов и 19 социальных объектов, перешла в муниципальную собственность после аварии прошлой зимой. Ее модернизация проходит при поддержке нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Контролируем ход работ, чтобы и котельная, и сети, и дома были подготовлены к зиме. Мы модернизировали два котла и установим новый, менее мощный, но важный для обеспечения теплом. Также обновлена автоматика для рационального управления котельной", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он также напомнил, что в феврале в Климовске отремонтировали два котла по 100 гкал/час и сопутствующее оборудование. Сейчас ведется замена котла КВГМ-20, демонтаж старого оборудования завершен.

Кроме того, в микрорайоне Климовск отремонтируют почти 11 км теплосетей. Работы ведутся на семи участках, общая готовность составляет 50%.

По поручению губернатора после аварийных ситуаций в 176 МКД Климовска ведется ремонт инженерных систем, подвалов, батарей и труб. В 2024 году отремонтируют крыши в 81 доме, фасады – в 34.

"Продолжаем работу по усилению управляющей компании, чтобы обеспечить высокий уровень предоставления услуг ЖКХ. Важно укомплектовать штат слесарями и уборщиками", – добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

До конца следующего года в Климовске также планируют построить и обновить 86 км кабельных линий и 21 трансформаторную подстанцию.

"Качественное теплоснабжение требует надежной работы котельных, теплосетей и внутридомовых инженерных систем. Мы строим котельную с перспективой комплексного развития территории и расселения жителей аварийных домов", – подчеркнул губернатор Подмосковья.