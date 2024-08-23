Карьера Юрист, писатель Дата рождения 26 февраля 1975 г. Возраст 49 лет Место рождения г. Гатчина, Ленинградская область, СССР

Биография

Ольга Яудземис – эксперт в области права с многолетним опытом работы. Сегодня ведет блог о карьерном росте, пишет сказки для детей.

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Яудземис: детские хобби и школьный период

Яудземис Ольга Брониславовна родом из семьи военного, служившего в ВМФ. Родилась в 1975-м. Первую половину детства провела в небольшом промышленном поселке под Воркутой, позднее вместе с родителями и братом переехала в Ленобласть. Отец и мать Яудземис вернулись в Гатчину, где родилась их дочь. Здесь прошла юность будущего специалиста в области права.

В конце 1980-х Ольга Яудземис поступила в одну из средних школ Гатчины. Если до этого она посещала обычное общеобразовательное учреждение в республике Коми, то после переезда пошла в СОШ с углубленным обучением по такой науке, как химия. Яудземис вспоминает, что отличий от предыдущей школы было немало: здесь на изучение профильной дисциплины отводилось 5-6 уроков в неделю. Кроме того, современное оснащение лабораторий позволяло ученикам глубже погружаться в предмет. Много времени Яудземис Ольга посвящала практическим занятиям: проводила опыты и эксперименты, наблюдала за реакциями и анализировала составы растворов. В школе будущий юрист получала высокие оценки и проявляла способности к разным дисциплинам. Так, помимо химии, Ольга Брониславовна Яудземис интересовалась математикой, хорошо разбиралась в физике, с интересом вникала в историю. Высокий уровень знаний по данным предметам она не раз подтверждала на олимпиадах, где занимала призовые места.

В 1980-1990-х Яудземис Ольга во внеурочное время посещала занятия по легкой атлетике. На спортивном поприще ей удалось добиться хороших результатов. Она регулярно участвовала на юношеских состязаниях и завоевывала медали.

Ольга Брониславовна Яудземис также значительную часть своего свободного времени уделяла чтению. Литература, которую она выбирала для саморазвития, выходила далеко за границы школьной программы. Ольга Яудземис читала не только российскую классику, но и широко известные произведения зарубежных авторов, в том числе ее современников. Чтение позволило ей расширить кругозор и составить собственную картину мира.

Яудземис также проявляла интерес к музыке: она посещала уроки игры на клавишных инструментах и вокальный кружок. Свои успехи в данном направлении будущий юрист демонстрировала на выступлениях, вместе с другими воспитанниками посещала творческие встречи с профессиональными музыкантами, ходила на экскурсии в филармонию и центры искусств.

В начале 1990-х Яудземис Ольга стала выпускницей гатчинской школы, окончив обучение в статусе золотой медалистки. Как и остальные отличники образовательного учреждения, она могла без экзаменов стать студенткой химического факультета одного из санкт-петербургских вузов, однако она решила не связывать свою жизнь и карьеру с наукой. Вместо этого Яудземис выбрала правоведение и поступила в СПбГУ на юриста.

В 2024 году Яудземис Ольге Брониславовне исполнилось 49 лет. За годы своей карьеры она получила большой опыт в области юриспруденции, работала в нескольких коммерческих компаниях, где занималась правовыми вопросами бизнеса и развитием корпоративной культуры предприятий. Сама Яудземис Ольга признается, что желание работать в юридической сфере появилось у нее благодаря воспитанию: отец, будучи военным, с детства прививал своим детям тягу к справедливости. Заложенные в семье ценности взрастили в ней такое качество, как целеустремленность, которое стало фундаментом для дальнейших карьерных успехов.

Обучение в вузе и первый профессиональный опыт

Юрфак госуниверситета в Санкт-Петербурге, который выбрала Яудземис Ольга для получения высшего образования, занимает лидирующие позиции среди правовых школ Российской Федерации. Студенты отделения имеют возможность перенимать опыт у практикующих юристов, работать под наставничеством ученых-правоведов, а также проходить практику в действующих юридических структурах, в том числе государственных органах.

В процессе обучения на втором курсе Ольга Яудземис начала совмещать посещение лекций в университете и профессиональную деятельность. Она поступила на службу в госорган в качестве секретаря суда. Эта работа не только приносила Яудземис доход, но и стала своеобразным трамплином в юридической карьере. На данной должности она выполняла функции, необходимые для проведения судебных заседаний, и являлась правой рукой судьи.

Яудземис Ольга на данной позиции также занималась делопроизводством: оформляла документы, заверяла их, создавала копии и направляла их заинтересованным лицам по запросу, обеспечивала безопасное хранение и использование. Она также принимала документы от посетителей судебной инстанции, присваивала им регистрационный номер и направляла далее по цепочке до адресата. Фактически Яудземис обеспечивала оперативный обмен информацией внутри организации, в ее обязанности также входила работа с почтовыми рассылками и корреспонденцией. На этой должности молодой юрист развила навыки деловой переписки, которые еще не раз использовала в дальнейшей карьере.

В обязанности Ольги Яудземис также входила организация проведения судебных заседаний. Например, она информировала всех участников процесса с помощью письменных извещений о предстоящем заседании, указывая в письме адрес, дату и время слушания. Кроме того, Яудземис Ольга контролировала готовность помещения к процессу. Она делала копии всех документов, которые мог запросить судья или участники процесса, обеспечивала их наличие во время заседания.

Еще одна ключевая задача Яудземис – наблюдение за процессом и фиксация всего происходящего. Перед началом заседания она убеждалась в исправности работы технического оборудования, предназначенного для аудиозаписи показаний всех сторон и слов судьи. Во время процесса Ольга Яудземис подробно протоколировала ход слушания. Это необходимо для установления фактических обстоятельств дела, на основании которых в дальнейшем будет вынесен приговор. От качества работы Яудземис и достоверности протокола зависели исход процесса и возможность обжалования вердикта. Начинающий юрист зарекомендовала себя в качестве ценного сотрудника, ответственно подходящего к выполнению поставленных задач.

Двухлетняя работа в стенах суда позволила Яудземис получить знания и ценный практический опыт, которые она впоследствии использовала в профессиональной карьере в частных коммерческих структурах. Наблюдение за работой действующих юристов и непосредственное участие в судебных процессах укрепили ее профессионализм и расширили карьерные возможности. Кроме того, отмечает Яудземис Ольга Брониславовна, этот опыт подкрепил теоретические знания, полученные в университете. Она изучила нюансы правоприменительной практики на примерах работы адвокатов, прокуроров и судей.

Яудземис Ольга. Продвижение по карьерной лестнице, корпоративный путь развития

Покинув судебную инстанцию, Ольга Яудземис была приглашена в юридический отдел коммерческого предприятия. Ее деятельность была связана с применением и использованием правовых норм в компании. Ольга Брониславовна Яудземис курировала делопроизводство и документооборот, проверяла документы на наличие ошибок и неточностей, обеспечивала их сохранность. Навыки и экспертиза, полученные на предыдущем месте работы, она активно использовала и в судебных процессах, в которых участвовала компания. Яудземис Ольга хорошо понимала, как работает судебная система, была свидетелем множества дел и могла применить эти знания для защиты интересов работодателя. Кроме того, она привлекалась к процессу регистрации патентов, вела дела, связанные с защитой авторских прав, участвовала в развитии корпоративной культуры, осуществляла эффективное взаимодействие бизнеса и государственной власти.

Следующим местом работы Яудземис стало еще одно коммерческое предприятие, деятельность которого связана с инвестициями. Здесь она также заняла должность в правовом департаменте фирмы. Ключевой блок работ, за который несла ответственность Ольга Яудземис, был связан со сделками M&A (mergers and acquisitions, с англ. "слияния и поглощения"). Они подразумевают собой процесс соединения активов двух организаций, когда собственность компании или ее отдел консолидируется или передается другой фирме.

Яудземис Ольга также отвечала за оценку активов, которые собиралась приобретать инвестиционная структура. Например, она уточняла, насколько реальное положение вещей соответствовало указанной в документах информации. Ольга Брониславовна Яудземис проверяла достоверность данных об учредителях, уставном капитале, количестве сотрудников, кредитных обязательствах предприятия, судебных разбирательствах, в которых принимала участие фирма, являющаяся потенциальным активом инвесткомпании. По итогам глубокого аудита составлялся подробный отчет, на основании которого руководство принимало решение о поглощении. Ольга Яудземис уточнила, что подготовка к сделке M&A – довольно длительный и трудозатратный процесс. Однако именно он гарантирует снижение рисков во время последующей работы с активом и предупреждает большинство дорогостоящих ошибок.

Ольга Яудземис также обладает ключевыми компетенциями в HR-области и имеет значительный опыт работы в данной сфере. Свою осведомленность в нюансах развития корпоративной культуры она продемонстрировала в рамках работы в другой компании, которая оказывала консалтинговые услуги, в частности, в сфере IT. Здесь Яудземис Ольга в качестве управляющего партнера и внесла значительный вклад в формирование HR-стратегии организации. Она занималась созданием системы мотивации сотрудников, внедряла образовательные программы, в том числе онбординг (действия, направленные на быструю и эффективную адаптацию новых работников в рамках компании). Кроме того, Ольга Яудземис участвовала в обеспечении коммуникации между рядовыми сотрудниками структуры и руководством путем создания системы оперативного взаимодействия.

Интересы вне карьеры

Яудземис Ольга Брониславовна была замужем, воспитывает дочь. Много времени посвящает творчеству: пишет художественные произведения для детей, ведет несколько блогов. На одной из личных страниц она делится секретами личностного роста. Яудземис рассказывает подписчикам, как принимать взвешенные решения кадрового характера, преодолевать кризисы и находить баланс между выполнением рабочих обязанностей и семьей.

Ольга Яудземис также финансово поддерживает инициативы, связанные с защитой окружающей среды, и выделяет средства на помощь животным в приютах.