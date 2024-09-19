В Москве пройдет фестиваль "Ночь инноваций"

Зрители смогут сыграть в виртуальный хоккей, совершить аромапутешествие и стать частью инсталляций

В Москве на площадке "Цифровое деловое пространство" пройдет фестиваль иммерсивных технологий "Ночь инноваций". Его можно посетить 4 октября с 15:00 до 23:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Впервые фестиваль "Ночь инноваций" состоялся в прошлом году. Он собрал такие восторженные отзывы, что организаторы решили сделать мероприятие ежегодным.

В этом году на площадке фестиваля будут представлены более 30 новейших разработок в сфере мультимедийных технологий. В их числе программное обеспечение и оборудование в сферах виртуальной и дополненной реальности, голографический стол для презентаций с анимированными макетами, настоящее чудо-зеркало, с которым можно пообщаться и создать динамическую картину из слов.

Гостей ждет виртуальный полет над просторами России, игра в VR-хоккей, "погружение" в картину Константина Маковского "Воззвание Минина", создание собственного цифрового двойника и многое другое.

Желающие смогут стать частью интерактивных инсталляций и перформанса-исследования, основанного на научном подходе считывания активности мозга с использованием нейроинтерфейса. С помощью специальной программы психическое и эмоциональное состояние участников эксперимента преобразуют в цветовые, звуковые и световые эффекты.

Посетители смогут принять участие специально в аромапутешествии. Кроме того, специально к фестивалю Агентство инноваций Москвы совместно с Гильдией парфюмеров выпустило лимитированный аромат "Агент инноваций". Состав держат в секрете, но гости, которые посетят не менее 10 стендов выставки, получат духи в подарок.

Фестиваль соберет создателей аудиовизуальных решений, руководителей студий, режиссеров, представителей города и бизнеса. В их числе кинорежиссер и телеведущая Валерия Гай Германика, композитор и музыкальный продюсер DJ Smash, генеральный продюсер одного из онлайн-кинотеатров Гавриил Гордеев, сооснователь кинотелевизионной студии Илья Бачурин и многие другие.

Завершится фестиваль презентацией нового трека DJ Smash под специально созданные к выступлению артиста лазерное шоу и видеомэппинг, преображающий обычные объекты в трехмерные проекции.