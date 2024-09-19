Тульские оружейники продолжают традиции выдающихся предшественников - Миляев

Тульские оружейники продолжают традиции выдающихся предшественников - Миляев
Фото: tularegion.ru
В Туле прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню оружейника

Оборонно-промышленный комплекс Тульской области динамично развивается. За последние годы внутренние инвестиции в научные и конструкторские разработки выросли в несколько раз. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на праздновании Дня оружейника 19 сентября.

Тульская земля по праву считается родиной российского оружия, отметил губернатор. Именно здесь в 1712 году Петр I дал старт первому оружейному производству. С тех пор и по сегодняшний день Тула остается центром отечественной оборонной промышленности.

"На протяжении многих веков русские воины стоят на страже Родины с тульским оружием в руках. Так было во времена Отечественной войны 1812 года, в роковые годы Великой Отечественной, на протяжении различных локальных конфликтов. Так остается и сегодня, когда наша страна снова сражается за свое будущее",

– отметил Дмитрий Миляев. По его мнению, имена таких выдающихся конструкторов как Сергей Мосин, Федор Токарев, Василий Дегтярев, Александр Ганичев, Аркадий Шипунов, Василий Грязев, Геннадий Денежкин, Николай Макаровец навсегда вписаны в историю нашей страны.

Сегодня тульские оружейники продолжают славные традиции предшественников, применяя современные технологии, решают важнейшие задачи по защите Родины.

"Идет существенное техническое перевооружение, ведется реконструкция цехов и технологических линий. По некоторой номенклатуре наши заводы сегодня значительно превзошли показатели, достигнутые во времена Советского Союза, а тогда в цепочку производителей было включено большее число предприятий. Выпускаемые изделия активно применяются в реальных боевых условиях, показывают высокую эффективность на передовой и помогают нашим бойцам решать важнейшие задачи специальной военной операции",

– подчеркнул губернатор. Он поблагодарил коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области за самоотверженную работу и поддержку профессиональной преемственности поколений и вручил государственные и региональные награды. Кроме того, 40 студентов ТулГУ были удостоены именных стипендий Д.В. Коноплева.

Источник: Сайт правительства Тульской области ✓ Надежный источник
По теме

"Ядерный шантаж": в Германии придумали способ приструнить Киев

Агрессия украинских властей становится все сильнее

Солдаты ВСУ начали угрожать своим командирам под Харьковом

Несчастные вояки обессилили

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей