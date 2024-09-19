Тульские оружейники продолжают традиции выдающихся предшественников - Миляев

В Туле прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню оружейника

Оборонно-промышленный комплекс Тульской области динамично развивается. За последние годы внутренние инвестиции в научные и конструкторские разработки выросли в несколько раз. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на праздновании Дня оружейника 19 сентября.

Тульская земля по праву считается родиной российского оружия, отметил губернатор. Именно здесь в 1712 году Петр I дал старт первому оружейному производству. С тех пор и по сегодняшний день Тула остается центром отечественной оборонной промышленности.

"На протяжении многих веков русские воины стоят на страже Родины с тульским оружием в руках. Так было во времена Отечественной войны 1812 года, в роковые годы Великой Отечественной, на протяжении различных локальных конфликтов. Так остается и сегодня, когда наша страна снова сражается за свое будущее",

– отметил Дмитрий Миляев. По его мнению, имена таких выдающихся конструкторов как Сергей Мосин, Федор Токарев, Василий Дегтярев, Александр Ганичев, Аркадий Шипунов, Василий Грязев, Геннадий Денежкин, Николай Макаровец навсегда вписаны в историю нашей страны.

Сегодня тульские оружейники продолжают славные традиции предшественников, применяя современные технологии, решают важнейшие задачи по защите Родины.

"Идет существенное техническое перевооружение, ведется реконструкция цехов и технологических линий. По некоторой номенклатуре наши заводы сегодня значительно превзошли показатели, достигнутые во времена Советского Союза, а тогда в цепочку производителей было включено большее число предприятий. Выпускаемые изделия активно применяются в реальных боевых условиях, показывают высокую эффективность на передовой и помогают нашим бойцам решать важнейшие задачи специальной военной операции",

– подчеркнул губернатор. Он поблагодарил коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области за самоотверженную работу и поддержку профессиональной преемственности поколений и вручил государственные и региональные награды. Кроме того, 40 студентов ТулГУ были удостоены именных стипендий Д.В. Коноплева.