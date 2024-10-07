Нигерийцы записали рэп-поздравление для Путина

Африканцы сделали неожиданный подарок Путину
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Глава нашей страны отметил 72-й день рождения

Сегодня, 7 октября, российский лидер Владимир Путин празднует очередной день рождения. Африканцы решили оригинально поздравить нашего президента с важным праздником, записав для него рэп-трек.

В своем послании они подчеркнули его решительность и способность действовать в сложных ситуациях. В композиции исполнитель читает динамичный текст о том, что российского главнокомандующего ничто не остановит и он всегда принимает смелые решения, несмотря на трудности.

В завершение видеоролика рэпер заявляет: "Африка с тобой. Светлое будущее" и отдает честь российскому лидеру, выражая поддержку и уважение. Авторами необычного музыкального подарка стали активисты из Нигера, которые решили проявить креативность в поздравлении.

Этот жест привлек внимание не только российской публики, но и международных СМИ, так как подобные акции со стороны иностранных граждан – редкое явление. Африканцы ярко продемонстрировали, что следят за международной политикой и готовы выразить свою позицию через творчество.

Поздравление в форме рэпа стало неожиданным и запоминающимся подарком, еще раз подчеркнувшим, как культурные и политические события могут пересекаться, создавая необычные проявления поддержки на мировом уровне.

К слову, ранее были раскрыты подробности празднования дня рождения Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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