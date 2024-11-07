Мужчине-извращенцу дали совет по поводу его странных секс-фантазий

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Секс-коуч Рич Юзвяк ответил на письмо мужчины, испытывающего страх перед собственными секс-фантазиями, считая их неприемлемыми и даже опасными. Мужчина, почти достигший 50-летия, откровенно признался, что после развода его сексуальная жизнь ограничивается лишь мыслями и виртуальными обсуждениями на тематических форумах, где люди делятся разными фантазиями. Хотя он никогда не реализовывал свои странные выдумки в реальной жизни, его все же терзает страх, что подобные мысли могут нанести ему вред.
Юзвяк в ответе поддержал мужчину, отметив, что табуированные темы в сексуальных фантазиях более распространены, чем принято считать. По мнению коуча, наличие запрета лишь подогревает интерес и формирует желание, которое проявляется в таких фантазиях. Однако эксперт подчеркнул важность понимания границ между воображением и реальностью. Он напомнил, что, несмотря на внутренние страхи, фантазии, остающиеся в области воображения и не переносящиеся в реальные действия, не представляют угрозы ни для человека, ни для окружающих.
Юзвяк напомнил о необходимости избегать материалов, созданных с использованием насилия, пыток или эксплуатации, так как такой контент может негативно влиять на психику, кроме того, распространители подобного осуществляют преступление.
К слову, ранее были названы главные страхи женщин в сексе.
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