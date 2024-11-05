Как распознать несовместимость с партнером в сексе: пять признаков

Обратить на проблемы следует в самом начале отношений

Интимная жизнь является важной составляющей крепких отношений. На первых этапах она помогает сформировать эмоциональную привязанность, которая дает возможность паре лучше понимать друг друга и поддерживать. Однако так бывает, что партнеры несовместимы в плане секса. Женский журнал "Клео.ру" рассказал о пяти ключевых признаках.

1. Запах партнера не нравится. Считается, что нос является важным индикатором совместимости в паре. Если человеку не нравится, как пахнет его вторая половинка, то на уровне феромонов достичь удовольствия будет трудно.

2. Не нравится голос партнера. Интонации являются важным способом, чтобы распознать настроение любимого человека. И когда оказывается, что люди воспринимают происходящее по-разному, поймать романтический лад не выйдет.

3. Темперамент и половая конституция могут не совпадать. Если вам достаточно одного раза в неделю, а парнеру требуется несколько раз в день, то это говорит о проблемах в интимной сфере.

4. Ритм и скорость настроены по-разному. Когда одному человеку нравится медленный и чувственный секс, а другому быстрый и страстный, это может стать сложностью во время близости и указывать на несовместимость.

5. Влечение. Оно заключается в желании касаться друг друга, быть ближе. Если этого нет, то скорее всего и сексуальное притяжение тоже отсутствует.