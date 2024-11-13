Более 689 млрд руб. предусмотрено в бюджете Москвы на соцподдержку в 2025 году

Более 689 млрд руб. предусмотрено в бюджете Москвы на соцподдержку в 2025 году
Фото: АГН "Москва"
Общий рост расходов социальной напавленности, с учетом ОМС, составит 13,8%

На ближайшие два года столичный бюджет сохранит свою социальную направленность. В нем были предусмотрены средства для индексации соцвыплат, увеличения фонда оплаты труда бюджетных сотрудников, оказания качественных услуг и прочих аспектов социальной деятельности. Общий рост подобных расходов, с учетом ОМС, составит 13,8%.

Ожидается, что в 2025 году расходы из бюджета на социальную сферу составят примерно половину от всех предполагаемых трат. В проекте предусмотрено почти 690 млрд рублей на предоставление соцподдержки жителям Москвы. Это включает в себя пенсионные доплаты, льготы на проезд, оплату услуг ЖКХ и лекарственное обеспечение. Сейчас каждый третий москвич пользуется предоставляемыми льготами.

С 1 января 2025 года выплаты пенсионерам, семьям с детьми и инвалидам будут проиндексированы на 5,5%, благодаря чему минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц.

В проекте бюджета заложено почти 93 млрд рублей для семей с детьми, 202,4 млрд – для старшего поколения, из которых 177,7 млрд рублей составляют доплаты неработающим пенсионерам. Еще 186 млрд рублей будет направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение бесплатного и льготного проезда на городском и пригородном железнодорожном транспорте. Порядка 62 млрд рублей пойдут на бесплатные или льготные лекарства для москвичей, а на финансирование льгот по оплате ЖКХ заложено 32,6 млрд для отдельных категорий граждан и 22,5 млрд для семей с невысоким доходом. Подобными мерами поддержки сейчас пользуются около 3,6 млн жителей столицы.

Источник: Вечерняя Москва
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