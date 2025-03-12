Жителям Москвы напомнили о правилах обслуживания газового оборудования

Жителям Москвы напомнили о правилах обслуживания газового оборудования
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
Точную дату визита сотрудника Мосгаза в квартиру можно узнать заранее

Москвичи, проживающие в газифицированных квартирах, несут ответственность за содержание бытового газового оборудования в исправном состоянии. Об этом напоминает АО "Мосгаз".

В многоквартирных домах столичные газовики проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на основании единого договора. Проверяющей организацией в Москве может быть только АО "Мосгаз". С начала 2025 года специалисты проверили уже 4,5 тысячи домов – это около 300 тысяч квартир.

Проверка оборудования – газовой плиты, газовой колонки и пр. – проходит регулярно. О дате планового посещения специалиста можно узнать заранее, вбив адрес в специальной строке на сайте www.mos-gaz.ru или с помощью телеграм-бота @mosgaz_bot. Если собственник или наниматель жилья в это время не сможет принять проверяющего, он должен известить об этом газовщиков и согласовать другую дату. В противном случае это может трактоваться как недопуск проверяющего в квартиру, за что в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 9.23) предусмотрен штраф в размере от 5000 рублей.

Специалисты напоминают, что неисправное бытовое газовое оборудование является источником опасности как для непосредственных пользователей, так и для соседей. 

Источник: ТГ АО "Мосгаз" ✓ Надежный источник
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