Цирк – это всплеск ярких эмоций: эксперт объяснил выбор концепции нового Большого Московского цирка

Цирк – это всплеск ярких эмоций: эксперт объяснил выбор концепции нового Большого Московского цирка
Фото: телеграм Сергея Собянина
К реализации проекта планируют приступить в ближайшее время

Жители столицы определились с концепцией здания нового Большого московского цирка. Из шести вариантов больше всего голосов набрал проект архитектурного бюро "Апекс", который поддержали 29% взрослых и 42% детей. К разработке проектной документации планируют приступить в ближайшее время.

Независимый экономист Андрей Бархота высказался об итогах прошедшего голосования в Москве. Он отметил, что столичные жители всегда испытывали большой интерес к цирковому искусству из-за того, что оно носит семейный характер и предоставляет доступ к зрелищным представлениям.

"Новый Московский цирк имеет все шансы превзойти прежде проектируемые и построенные сооружения", – сказал специалист.

По словам эксперта, участие горожан в выборе концепции цирка и его расположения имеет принципиальное значение, поскольку их мнение стало главным фактором в принятии решения о переносе его месторасположения.

Источник: АГН "Москва"
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