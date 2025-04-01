Для любителей и ценителей: 1 апреля отмечается День рождения коньяка

Хороший повод собраться душевной компанией

Если посмотреть на календарь, то в мире что ни день – то праздник. Государственные, национальные, исторические, религиозные, семейные, профессиональные – многие известны широко и отмечаются практически повсеместно. Но есть праздники, о которых знают преимущественно в кругах специалистов-производителей и настоящих ценителей. К таким относится и День рождения коньяка, который отмечается 1 апреля.

Дата выбрана неслучайно. Считается, что именно к первому апрельскому дню французские виноделы, с легкой руки которых из региона Cognac когда-то и распространился по миру легендарный напиток, должны завершить все работы по розливу в бочки бродившего зимой свежего виноградного сырья. По местному поверью, передержанное хоть на день молодое вино, предназначенное для коньяка, могло погубить вкус будущего благородного напитка. С тех пор 1 апреля и принято считать днем рождения новой партии коньяка.

Отмечают этот праздник, конечно, не только в городе Коньяк и даже не только во Франции в целом, хотя Париж очень настаивает, что название "коньяк" могут носить исключительно напитки местного производства. Однако французы довольно поздно озаботились юридической стороной вопроса и закрепили за собой рецепт и название только в 1938 году. К тому времени в разных странах уже выпускали свой коньяк. К примеру, в Российской империи история производства этого крепкого алкогольного напитка на основе винограда по французской технологии началась в конце 19 века. В 1887 году такой завод был построен в Армении. Еще раньше, в 1879 году, были заложены виноградные плантации в Крыму на Коктебельском побережье, ставшим родиной знаменитых коньяков "Коктебель".

Климат на южном берегу Крыма, схожий с французским средиземноморьем, "правильные" сорта винограда, дубовые бочки из соответствующих видов дерева, передающиеся из поколения в поколение традиции – все это позволяет производить в Коктебеле коньячные спирты по классической "шарантской" технологии и выпускать купажи, не уступающие лучшим мировым образцам. Это не раз подтверждали эксперты, присуждавшие первые места ординарным и марочным коньякам "Коктебель" на престижных международных выставках.

Снискали коньяки "Коктебель" и заслуженную народную любовь. Не даром бренд вошел в рейтинг "50 легендарных брендов России", где отмечена лучшая отечественная продукция, чья история началась до 1991 года, а качество и популярность по-прежнему остаются на высоте. Отказываться от наименования "коньяк" Коньячный дом "Коктебель" не намерен. В конце концов, как справедливо отмечают специалисты, настоящий коньяк – это уже давно не название бренди, а отдельный напиток, имеющий свои особенности и своих ценителей.

Как отметить День коньяка? Конечно же, бокалом любимого напитка. Идеальным дополнением к нему послужит черный шоколад, икра, виноград, сухофрукты, приятная беседа и "коктебельное" настроение. Так что День рождения коньяка – это отличный повод провести вечер в хорошей компании.