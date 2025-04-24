Мобильные медицинские комплексы Подмосковья совершили более 2,5 тыс. выездов с начала года
Более 2,5 тыс. выездов совершили мобильные медицинские комплексы в Подмосковье с начала 2025 года, сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Медицинская бригада и комплекс обследований формируются с учетом потребностей конкретного населенного пункта. Это удобно для жителей — можно пройти осмотр рядом с домом и задать вопросы специалистам. С начала года мобильные комплексы осмотрели более 62 тыс. человек",
– отметил Забелин.
В рамках таких выездов пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое обследование, получить консультации узкопрофильных врачей.
Расписание выездов публикуется на сайтах медицинских организаций Московской области и в социальных сетях. Процедура обследования не требует предварительной записи – достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.
Своевременное оказание медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Ранее власти Подмосковья сообщили о расширении перечня справок, которые теперь в регионе можно получить онлайн.
- Воробьев доложил Путину о модернизации теплоэнергетического комплекса Подмосковья
- Андрей Воробьев: уборку дорог в Подмосковье завершат к 1 мая
- Воробьёв предложил масштабировать подмосковный опыт подключения объектов к инженерным сетям
- Андрей Воробьев рассказал о планах газификации в Подмосковье в 2025 году
Источники раскрыли правду о замене Набиуллиной в ЦБ после атак
Стало известно, что замены экономисту до сих пор нет
Кремль выставил жесткое условие Украине после провала переговоров в Лондоне
В Москве пояснили, когда согласятся прекратить огонь
- "Хочу всем передать": Ревва сделал громкое заявление о своем отношении к России
- Церемония "Оскара" закончилась скандалом из-за Украины
- "Я бы его отменила": Мария Захарова из МИД назвала имя отыгравшего свое артиста
- Стало известно, где похоронят певицу Натали
- Страшное совпадение: от мистики в датах смерти отца и матери Киркорова мороз по коже
- На Западе яростно отреагировали на удар ВСУ по станции "Суджа"
- Состояние Миронова ухудшилось: что происходит с народным артистом
- Был отравлен: в США обеспокоены здоровьем Трампа
- Свела счеты с жизнью: на 63 году умерла знаменитая актриса
- В России назвали "достойный" ответ на удар по ГИС "Суджа"
- Господи, помилуй: как выглядит в гробу умершая от рака Лариса Голубкина
- "Такой же тупой": в Раде резко отреагировали на скандальные слова Залужного
- Домработница Люся рассекретила настоящую причину эмиграции Пугачевой
- "Всех захватить": в США сделали резонансное заявление о Москве
- В МИД Украины по-хамски ответили на предложение Путина
- Изменения во внешности сына Лукашенко поразили россиян
- Продавщица отказалась обслуживать покупающего алкоголь Ефремова после УДО
- Плохой знак: в Киеве увидели роковое предзнаменование
- Все тело в метастазах: умер популярный российский артист
- Обозначен срок войны Евросоюза с Россией в случае ухода США