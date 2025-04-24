Мобильные медицинские комплексы Подмосковья совершили более 2,5 тыс. выездов с начала года

Более 2,5 тыс. выездов совершили мобильные медицинские комплексы в Подмосковье с начала 2025 года, сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

"Медицинская бригада и комплекс обследований формируются с учетом потребностей конкретного населенного пункта. Это удобно для жителей — можно пройти осмотр рядом с домом и задать вопросы специалистам. С начала года мобильные комплексы осмотрели более 62 тыс. человек",

– отметил Забелин.

В рамках таких выездов пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое обследование, получить консультации узкопрофильных врачей.

Расписание выездов публикуется на сайтах медицинских организаций Московской области и в социальных сетях. Процедура обследования не требует предварительной записи – достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Своевременное оказание медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Ранее власти Подмосковья сообщили о расширении перечня справок, которые теперь в регионе можно получить онлайн.