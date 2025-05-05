Инцидент продолжают бурно обсуждать

Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за статьи, в которой одной из возможных причин масштабного блэкаута в испанских и португальских городах назвали некое "секретное электромагнитное оружие" нашей страны. Комментаторы отреагировали резко и с сарказмом.

Один из них написал, что ушибся мизинцем о стол – и в этом, конечно, тоже виновата Российская Федерация. Другой отметил: если завтра на землю обрушатся небеса, обвинят ту же страну. Третий заявил, что обвинения в адрес Москвы – это абсурд, и добавил, что настоящие проблемы исходят вовсе не от нее, а от европейских властей.

Еще один пользователь напомнил, как РФ ранее "уличили" в причастности к проблемам со светом в Хитроу, впрочем, быстро передумали. Кто-то связал произошедшее с темой "нулевых выбросов", подчеркнув, что Россию при этом опять пытаются сделать крайней. А другой с иронией заметил, что у него подгорел тост – вероятно, это российские хакеры взломали тостер.

"Если бы завтра рухнуло небо, виновата была бы Россия", "Вздор. Россия, Россия, Россия. Они нам не враги. Именно наше правительство является причиной всех наших проблем", – пишут взбешенные европейцы.

Отключение произошло 28 апреля – без света остались крупнейшие испанские и португальские города, а также часть Франции.

К слову, ранее в блэкауте "обвинили" Валерия Меладзе.