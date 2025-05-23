Уже 50 участников подали заявки на Лучший реализованный проект в строительстве

В этом году победителей будут выбирать в 11 различных номинациях

До 31 мая включительно можно подать заявки на участие в главном отраслевом конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства". Об этом напомнил руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Конкурс был организован для выявления лучших строительных и реставрационных проектов, которые реализовали в прошлом году в Москве. В частности мероприятие направлено на поощрение специалистов и распространение опыта организаций в данной отрасли.

Как отметил Овчинский, конкурс является важным инструментом формирования современных стандартов качества застройки. Участвовать в нем могут проекты, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию в 2024 году, а также организации, выполнявшие строительные, инвестиционные, проектные, архитектурные и другие функции.

"В этом году определим два проекта года, а также победителей в 11 номинациях. Среди них – спортивные и культурно-просветительские объекты, офисные здания и деловые центры, программа реновации и многое другое. Уже подано более 50 заявок. Уверен, что среди участников этого года мы увидим проекты, которые зададут новые ориентиры для всей отрасли", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке. Победителей выберут по результатам голосования городской конкурсной комиссии, в состав которой входят руководители профильных ведомств столицы, подведомственных организаций, общественных объединений и образовательных учреждений. Проекты года определят члены городской конкурсной комиссии, а также сами жители путем голосования в проекте "Активный гражданин". Церемония награждения традиционно пройдет накануне Дня строителя, напомнила пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Напомним, в марте этого года Сергей Собянин объявил о старте приема заявок на участие в конкурсе.