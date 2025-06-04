Спектакли и музыкальные шоу покажут на фестивале "Москва - на волне. Рыбная неделя"

В программе – более 350 часов выступлений певцов и артистов

Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя", который проходит в эти дни в столице в рамках проекта "Лето в Москве", – это не только возможность попробовать свежайшие деликатесы и приобрести продукцию ведущих отечественных рыбопроизводителей, но и прекрасный шанс отлично провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь яркими музыкальными номерами и тематическими представлениями. В общей сложности организаторы подготовили для гостей мероприятия более 350 часов выступлений музыкантов и актеров на фестивальных площадках в разных районах города.

На Школьной улице, где открылся масштабный рыбный рынок фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя", можно увидеть концерты музыкальных коллективов и солистов, а также веселые, увлекательные и познавательные спектакли на морскую тему. Так, 6 июня в 15:00 театр "Дамы" покажет спектакль "Истории мореплавателей", а в 16:00 клоуны представят смешное и трогательное "Шоу морячки". В этот же день в 19:00 группа Black Cupro исполнит авторские композиции.

На Святоозерской улице 6 июня в 15:00 блюз-бенд Сергея Пахомова покажет музыкальное шоу. Гостей ждут мировые хиты в стиле блюз, джаз, рок-н-ролл, фанк, рок, кантри. На Городецкой улице в это время посетители увидят выступление кавер-группы Boom BrassBand, а на улице Теплый Стан театр "Сказка из кармана" сыграет спектакль для детей "Василиса Прекрасная".

Более подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".

Гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя", организованный в рамках цикла "Московские сезоны", проходит с 30 мая до 8 июня на более чем 30 городских площадках.