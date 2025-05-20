Свежие продукты на ярмарки Москвы поставляют фермеры из 40 регионов России - Собянин

Сезонные торговые точки уже возобновили работу

Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью у москвичей. С начала года эти торговые площадки посетили более 2 миллионов покупателей. После того, как в апреле возобновили работу сезонные точки продаж, в городе насчитывается более 50 ярмарок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 40 регионов страны поставляют свежие фермерские продукты на ярмарки Москвы. Лидеры спроса – традиционно овощи и фрукты. В основном их привозят из Тамбовской и Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Крым. Мурманская область – лидер по поставкам рыбной продукции, которую также очень ценят москвичи",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На ярмарках выходного дня можно также приобрести молочную продукцию, мясную гастрономию от локальных производств, мед с семейных пасек, консервацию, свежую выпечку. Вся продукция животноводства проходит ветеринарный контроль, прежде чем оказаться на прилавке.

Сейчас в городе работают ярмарки выходного дня двух форматов: тентовые павильоны и стационарные. Последние – круглогодичные, они оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому там комфортно продавцам и покупателям в любое время года.

Места на ярмарках выходного дня предоставляются фермерам бесплатно.

О том, что покупали горожане на Московских ярмарках перед Новым годом, "Утро" рассказывало ранее.