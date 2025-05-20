Свежие продукты на ярмарки Москвы поставляют фермеры из 40 регионов России - Собянин

Свежие продукты на ярмарки Москвы поставляют фермеры из 40 регионов России - Собянин
Фото: пресс-служба
Сезонные торговые точки уже возобновили работу

Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью у москвичей. С начала года эти торговые площадки посетили более 2 миллионов покупателей. После того, как в апреле возобновили работу сезонные точки продаж, в городе насчитывается более 50 ярмарок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 40 регионов страны поставляют свежие фермерские продукты на ярмарки Москвы. Лидеры спроса – традиционно овощи и фрукты. В основном их привозят из Тамбовской и Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Крым. Мурманская область – лидер по поставкам рыбной продукции, которую также очень ценят москвичи",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На ярмарках выходного дня можно также приобрести молочную продукцию, мясную гастрономию от локальных производств, мед с семейных пасек, консервацию, свежую выпечку. Вся продукция животноводства проходит ветеринарный контроль, прежде чем оказаться на прилавке.

Сейчас в городе работают ярмарки выходного дня двух форматов: тентовые павильоны и стационарные. Последние – круглогодичные, они оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому там комфортно продавцам и покупателям в любое время года.

Места на ярмарках выходного дня предоставляются фермерам бесплатно.

О том, что покупали горожане на Московских ярмарках перед Новым годом, "Утро" рассказывало ранее. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Трамп сделал Путину привлекательное предложение во время переговоров

В США раскрыли новые подробности переговоров

Финляндия попыталась насолить России за ее спиной

Хельсинки продолжает вести русофобскую политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей