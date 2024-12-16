Подарки и деликатесы: Московские ярмарки подготовились к Новому году

Жители столицы закупают фермерские продукты к праздничному столу

Приближается Новый год, и чем сильнее ощущение праздника, тем больше хочется порадовать себя и близких вкусными и полезными продуктами. За солнечными мандаринами, сочными томатами, ароматными свежими и хрустящими солеными огурцами, а также свежевыловленной рыбой, домашней сметаной, медом в сотах и другими фермерскими продуктами москвичи уже привычно идут на Московские ярмарки.

В этом году впервые зимой работают не только павильоны межрегиональных ярмарок, но и ярмарочные площадки выходного дня. Сделано это по просьбам горожан, рассказал "Утру" руководитель отдела по управлению ярмарок выходного дня Роман Ульященко.

"Ярмарки выходного дня стали очень популярны в Москве. У них удобное расположение – во дворах жилых комплексов, и удобный график – они работают в пятницу, субботу и воскресенье. Поэтому по просьбам москвичей мы решили перевести их в круглогодичный формат. Теперь горожане даже зимой могут в свой выходной буквально в шаге от дома приобрести фермерскую продукцию гарантированного качества. Постоянным покупателям многие продавцы делают скидки и даже принимают заказы на определенную продукцию – формат ярмарок выходного дня позволяет такое непосредственное общение, что очень нравится москвичам", – говорит Роман Ульященко.

Места на столичных ярмарках предоставляются бесплатно: фермерам нужно лишь подать заявку на mos.ru, указав желаемый адрес площадки. Город проверит документы и даст разрешение на торговлю, при этом столичные специалисты Комитета ветеринарии будут контролировать качество продукции каждый раз непосредственно перед их отправкой на прилавок.

Павильоны ярмарок выходного дня уже получили новогоднее убранство: у входов стоят наряженные живые елочки, вечерами включается красивая подсветка. Это создает дополнительную праздничную атмосферу во дворе.

"Мне очень нравится. Я живу вон в том подъезде и любуюсь красотой из окон. Я захожу на ярмарку каждый раз, когда гуляю. А вечером в воскресенье иду сюда специально, так как перед закрытием можно купить творог и зелень с большой скидкой",

– поделилась жительница дома рядом с ярмаркой на улице Академика Челомея пенсионерка Людмила Ивановна.

Таких ярмарок выходного дня в столице сейчас отрыто 56. Они оборудованы системой кондиционирования, поэтому там комфортно летом, и отопительными системами, поэтому там тепло зимой. В Москве также есть ярмарочные площадки открытого типа под навесами – они сезонные и работают в декабре, если температура воздуха не ниже -8°C, сообщила руководитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Анастасия Костяникова.

Но еще есть в Москве 28 красочных павильонов межрегиональных ярмарок. Они установлены вблизи станций метро и других многолюдных общественных местах, часто соседствуя с другими популярными московскими площадками. Например, у метро Новые Черемушки посетители Московской ярмарки могут сначала покататься на коньках и каруселях на фестивальной площадке "Московские сезоны", а затем зайти в павильон, выпить чашечку чая со свежей выпечкой и купить фермерские продукты себе и на подарки.

"У нас часто берут сыр на подарки: и мягкий козий в белой плесени, и с трюфелем, и твердые сыры. Мы стоим на этом месте с основания этой ярмарки, у нас есть свои постоянные покупатели, которые нас знают и рекомендуют знакомым. Они говорят: конфеты все дарят, это банально, а такой вкусный сыр в красивой упаковке – оригинальный подарок, которому все рады, а на стоимость новогодней коробки конфет можно собрать целую корзину разных сортов сыра",

– поделилась с "Утром" Анжела, продавец продукции сыроварни "Раниталь". Сыроварня находится в Брянской области, там у фермеров свое хозяйство: коровы, козы, поэтому качество своих сыров производитель гарантирует на каждом этапе производства.

Вообще на Московских ярмарках можно найти продукцию, привезенную из более чем 40 регионов России. Липецкие яблоки, тамбовский картофель, подмосковные огурцы, алтайский мед, рыба из Мурманской области, творог из Калуги – все и не перечислить. По словам москвоведа Александра Усольцева, современные столичные ярмарки продолжают традиции, складывавшиеся веками.

"В Москву на ярмарку издавна стремились купцы, чтобы предложить свой товар и купить то, чего не было в их краях. Самая крупная зимняя ярмарка была на Болотной площади, там торговали разнообразными солениями, мочениями, грибами. Перед Рождеством рынок порой так разрастался, что торговцы занимали весь лед Водоотводного канала. Там же устраивали и развлечения для посетителей", – рассказывает Усольцев.

Сейчас Московские ярмарки – это пространство, где можно не только приобрести фермерскую продукцию, но и приобщиться к добрым делам. Так, с 15 декабря здесь действует благотворительная акция "Подвешенный мандарин", когда каждый покупатель может положить приобретенные фрукты в специальную корзину, и волонтеры передадут их в социальные учреждения или отправят воинам в зону СВО.