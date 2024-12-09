В торговых сетях Москвы заявили о готовности к высокому спросу перед Новым годом

В торговых сетях Москвы заявили о готовности к высокому спросу перед Новым годом
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
На полках большое разнообразие кукурузы и горошка, красной рыбы и мясных деликатесов

Торговые сети Москвы заранее позаботились, чтобы новогодний стол жителей и гостей города был разнообразным, а свежие продукты можно было купить как для традиционного, так и самого оригинального праздничного меню. Поскольку многие продукты имеют длительный срок хранения, горожане уже сейчас делают закупки, сообщила директор по связям с общественностью и государственными органами сети магазинов "Лента" Мария Филиппова.

"Москвичи заранее запасаются консервами: зеленым горошком, кукурузой, а также овощами, конфетами, соками, словом, всем, что можно найти на праздничном столе каждого жителя столицы",

– приводит "Газета.ру" слова Филипповой.

Весьма востребованы у москвичей в этот период также красная рыба, красная икра, мандарины и все ингредиенты салата "Оливье". Поэтому торговые сети сейчас в большом количестве заказывают у поставщиков вареную колбасу, говяжье и куриное мясо, яйца, майонез, фрукты, овощи и разнообразные десерты. Так что даже несмотря на высокий спрос, на полках магазинов имеются продукты на любой вкус и кошелек.

Ранее на портале "Активный гражданин" началось голосование за самый популярный рецепт салатов "Оливье", "Мимоза" и "Селедка под шубой".

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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