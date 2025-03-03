Постно – это вкусно: свежие продукты для постного меню предлагают на рыбном рынке "Москва на волне"

Постно – это вкусно: свежие продукты для постного меню предлагают на рыбном рынке "Москва на волне"
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
На островках "Готовим вместе" профессиональные повара бесплатно приготовят любую купленную на рынке продукцию

С 3 марта у православных христиан начался 40-дневный Великий пост, значимой составляющей которого являются ограничения в еде. Так, из меню выводятся мясо, рыба, молоко, яйца и другие продукты животного происхождения. Однако получать белок организму жизненно необходимо. На помощь приходят морепродукты, огромный выбор которых представлен на рыбных рынках "Москва – на волне".

"Здесь можно выбрать морской гребешок, креветки, кальмары, каракатицы, мидии и многие другие бескровные морепродукты, которые являются источником белка, необходимого для поддержания мышечной массы и общего здоровья человека, и которые можно есть в пост. При этом не обязательно брать килограммами. Можно взять, например, по штучке разного вида устриц, их здесь при вас откроют, промоют и даже, при желании, бесплатно приготовят. Или можно взять, например, замороженные мидии в винном соусе в вакуумном пакете и дома бросить на сковородку и быстренько приготовить – за 15 минут у вас на столе будет полезное и вкусное блюдо высокой кухни",

– рассказывает руководитель производства рыбных рынков "Москва на волне" Иван Буря.

Фото Н.Коваленко

При этом во время Великого поста есть дни, когда допускаются блюда из рыбы: это Благовещение и Вербное воскресение – 7 и 13 апреля. А уж рыбы на рынке "Москва – на волне" представлено огромное разнообразие: живая, охлажденная, свежемороженая, копчена, соленая, консервированная из всех 13 морей и трех океанов нашей страны. Кроме того, в Лазареву субботу, которая в этом году выпадает на 12 апреля, традиционно разрешается рыбная икра. Причем это может быть не только черная осетровая или красная икра горбуши, нерки и пр. Очень вкусная и ничуть не менее полезная, например, игра минтая.

"В икре минтая много белка и других микроэлементов, важных для здоровья человека. Кроме того, ее можно добавлять при приготовлении, например, салата "Мимоза", с ней очень вкусно есть блины, даже в винегрет ее можно добавлять, получается очень гармоничный вкус",

– говорит Чуркина Анастасия, представитель "Русской рыболовецкой компании", чья продукция также представлена на площадке "Москва – на волне".

Фото Н.Коваленко

Для людей, не соблюдающих гастрономический пост, рекомендуется употребление рыбы 2-3 раза в неделю. Как подчеркивает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова, в пище важно разнообразие. Поэтому рыба не может стать полноценной заменой мясу, но при этом в рыбе есть такие полиненасыщенные жирные кислоты как омега-3, которые способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета.

"В рыбе огромное количество витаминов и минералов. Это источник витамина D, которого обычно всем не хватает. В морепродуктах красноватого цвета – лососе, крабе – много витамина А. Также с рыбой можно получать селен, цинк, магний, калий, йод, так необходимые для здоровья",

– перечислила Антонина Стародубова. Она особо отметила, что не рекомендует есть сырую рыбу и жаренную в масле. Во всем остальном, с точки зрения диетологии, – полный простор для полета кулинарной фантазии.

Кстати, на рынке "Москва – на волне" в Митино можно не только купить рыбу и морепродукты, но и научиться готовить из них буквально ресторанные блюда. На площадке проводятся мастер-классы, которые можно посетить бесплатно по предварительной записи.

"Я всегда говорю, что постно – это вкусно. Разрешенные в пост морепродукты хорошо сочетаются с овощами, крупами, пастами, грибами, зеленью. Готовить их быстро. К примеру, предлагаю сделать морской гребешок с гречневой лапшой и соусом песто – уверяю, что такое блюдо понравится и взрослым, и детям",

– рассказал представитель Сибирской гильдии шеф-поваров и Московской ассоциации кулинаров Олег Коробань. 

Фото Н.Коваленко

Сейчас в столице работают два мультиформатных рыбных рынка. Первый в районе Косино-Ухтомский открылся в ноябре 2023 года, второй в Митине в сентябре 2024 года. Талисманом второй площадки, по решения москвичей, стал веселый краб Митя.

По теме

Вероятный преемник Зеленского пригрозил России: "Украина не сдастся"

Военный раскрыл планы на переговоры с Москвой

"Вы не имеете права": Зеленский и Трамп наорали друг на друга в прямом эфире

Украинский президент поругался с главой США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей