Постно – это вкусно: свежие продукты для постного меню предлагают на рыбном рынке "Москва на волне"

На островках "Готовим вместе" профессиональные повара бесплатно приготовят любую купленную на рынке продукцию

С 3 марта у православных христиан начался 40-дневный Великий пост, значимой составляющей которого являются ограничения в еде. Так, из меню выводятся мясо, рыба, молоко, яйца и другие продукты животного происхождения. Однако получать белок организму жизненно необходимо. На помощь приходят морепродукты, огромный выбор которых представлен на рыбных рынках "Москва – на волне".

"Здесь можно выбрать морской гребешок, креветки, кальмары, каракатицы, мидии и многие другие бескровные морепродукты, которые являются источником белка, необходимого для поддержания мышечной массы и общего здоровья человека, и которые можно есть в пост. При этом не обязательно брать килограммами. Можно взять, например, по штучке разного вида устриц, их здесь при вас откроют, промоют и даже, при желании, бесплатно приготовят. Или можно взять, например, замороженные мидии в винном соусе в вакуумном пакете и дома бросить на сковородку и быстренько приготовить – за 15 минут у вас на столе будет полезное и вкусное блюдо высокой кухни",

– рассказывает руководитель производства рыбных рынков "Москва на волне" Иван Буря.

При этом во время Великого поста есть дни, когда допускаются блюда из рыбы: это Благовещение и Вербное воскресение – 7 и 13 апреля. А уж рыбы на рынке "Москва – на волне" представлено огромное разнообразие: живая, охлажденная, свежемороженая, копчена, соленая, консервированная из всех 13 морей и трех океанов нашей страны. Кроме того, в Лазареву субботу, которая в этом году выпадает на 12 апреля, традиционно разрешается рыбная икра. Причем это может быть не только черная осетровая или красная икра горбуши, нерки и пр. Очень вкусная и ничуть не менее полезная, например, игра минтая.

"В икре минтая много белка и других микроэлементов, важных для здоровья человека. Кроме того, ее можно добавлять при приготовлении, например, салата "Мимоза", с ней очень вкусно есть блины, даже в винегрет ее можно добавлять, получается очень гармоничный вкус",

– говорит Чуркина Анастасия, представитель "Русской рыболовецкой компании", чья продукция также представлена на площадке "Москва – на волне".

Для людей, не соблюдающих гастрономический пост, рекомендуется употребление рыбы 2-3 раза в неделю. Как подчеркивает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова, в пище важно разнообразие. Поэтому рыба не может стать полноценной заменой мясу, но при этом в рыбе есть такие полиненасыщенные жирные кислоты как омега-3, которые способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета.

"В рыбе огромное количество витаминов и минералов. Это источник витамина D, которого обычно всем не хватает. В морепродуктах красноватого цвета – лососе, крабе – много витамина А. Также с рыбой можно получать селен, цинк, магний, калий, йод, так необходимые для здоровья",

– перечислила Антонина Стародубова. Она особо отметила, что не рекомендует есть сырую рыбу и жаренную в масле. Во всем остальном, с точки зрения диетологии, – полный простор для полета кулинарной фантазии.

Кстати, на рынке "Москва – на волне" в Митино можно не только купить рыбу и морепродукты, но и научиться готовить из них буквально ресторанные блюда. На площадке проводятся мастер-классы, которые можно посетить бесплатно по предварительной записи.

"Я всегда говорю, что постно – это вкусно. Разрешенные в пост морепродукты хорошо сочетаются с овощами, крупами, пастами, грибами, зеленью. Готовить их быстро. К примеру, предлагаю сделать морской гребешок с гречневой лапшой и соусом песто – уверяю, что такое блюдо понравится и взрослым, и детям",

– рассказал представитель Сибирской гильдии шеф-поваров и Московской ассоциации кулинаров Олег Коробань.

Сейчас в столице работают два мультиформатных рыбных рынка. Первый в районе Косино-Ухтомский открылся в ноябре 2023 года, второй в Митине в сентябре 2024 года. Талисманом второй площадки, по решения москвичей, стал веселый краб Митя.