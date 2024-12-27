На рынках "Москва - на волне" установлены скидки на рыбу и икру

Накрыть новогодний стол можно вкусно и выгодно

Икра и красная рыбка традиционно являются украшением новогоднего застолья большинства москвичей. Чтобы поддержать праздничное настроение в городе, на рынках "Москва – на волне" Митине и Косино-Ухтомском объявлена акция: до 5 января можно получить скидку на слабосоленый лосось и икру кижуча, а до 8 января – приобрести по выгодным ценам слабосоленую сельдь, филе нерки, икру горбуши и другие продукты, без которых немыслимы многие блюда новогоднего стола.

"Селедка под шубой" и "Мимоза" – вот два самых популярных рыбных салата у горожан. Их основные ингредиенты – слабосоленую сельдь и консервированную горбушу в натуральном соку – на рынках "Москва на волне" в эти дни можно купить со скидкой 20% и 28% соответственно.

Подешевел на 15% и слабосоленый лосось. Ранее на платформе "Активный гражданин" прошел опрос на тему "рыбной" модификации салата "оливье", и большинство участников проголосовало как раз за слабосоленый лосось в качестве основы этого спецблюда.

"Мы стремимся делать скидки на "народные" продукты, которые интересны и знакомы потребителям, и периодически знакомим их с новыми – ассортимент регулярно пополняется",

– цитируют "Ведомости" руководителя производства рыбных рынков "Москва – на волне" Ивана Бурю.

На слабосоленую нерку сейчас установлена скидка до 25%, на икру горбуши и кижуча – 10%. Товары, на которые снижена цена в рамках акции, отмечены специальными ценниками. Они же помогают убедиться, что данный товар – наш, отечественный, поскольку акция распространяется только на продукты российского производства.

Ранее москвичи выбрали краба Митю талисманом рыбного рынка.