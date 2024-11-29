Поставщик рассказал о стабильной и быстрой доставке краба и рыбы на прилавки Москвы

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В России добывают большие объемы морской рыбы и краба, а налаженная логистика позволяет доставить этот продукт на прилавки Москвы в кратчайшие сроки. Об этом сообщил один из поставщиков морепродуктов Ричард Пинчевский.
По его данным, в столице в последнее время наблюдается устойчивый рост потребления рыбы и морепродуктов.
"Мы видим это на примере краба – объем внутреннего потребления краба увеличивается из года в год. Этому способствует доступность различных видов краба и широкий ассортимент продукции из них в столице – можно найти продукт на любой кошелек",
– приводит АНГ "Москва" слова эксперта.
При этом производитель рыбной продукции заинтересован в столичном рынке, поскольку москвичи, однажды попробовав деликатес и положительно его оценив, готовы покупать его не только по большим праздникам, но и на регулярной основе.
Это, с одной стороны, способствует развитию рыбной отрасли страны в целом, а с другой – гарантирует постоянное наличие свежей рыбы на столичных прилавках.
Сейчас в столице действует два крупных рыбных рынка "Москва – на волне" – в районе Косино-Ухтомский и в Митино. Там представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из всех трех океанов и 13 морей, омывающих Россию.
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