Разнообразно и вкусно: на рынках "Москва - на волне" предлагают 40 наименований икры

Разнообразно и вкусно: на рынках "Москва - на волне" предлагают 40 наименований икры
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Всю продукцию сначала проверяют в лаборатории

Посетители рыбных рынков "Москва – на волне" активно закупаются к Новому году. Только рыбной икры за первые две недели декабря было приобретено более двух тонн, при этом пик спроса еще впереди, ведь впереди длинные праздники, застолья, визиты в гости, а многие москвичи традиционно вкладывают баночки с деликатесами в подарки родным и друзьям.

Столичные рыбные рынки "Москва – на волне" хорошо подготовились к Новому году. Например, здесь представлено порядка 40 наименований икры разных видов рыб – есть из чего выбрать, в том числе чтобы начать новый год с новинки из мира деликатесов. Представлена на прилавках и икра местного приготовления.

"Икру производства "Москва – на волне" готовят из охлажденного сырья непосредственно на рынках. Низкий уровень содержания соли позволяет сохранить природный вкус икры – более сливочная у горбуши, сладковатая у кеты, нежная с легкой горчинкой у нерки и кижуча",

– рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

При этом покупатели могут быть уверены в качестве продукции: рыбные рынки "Москва – на волне" оснащены современной системой хранения, которая позволяет держать продукты на прилавках свежими. А перед тем, как попасть на прилавок, вся продукция проходит обязательную проверку в лаборатории, заверили в департаменте.

Ранее москвичи проголосовали за символ рыбных рынков столицы.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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