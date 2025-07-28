Подмосковье завершит модернизацию свыше 500 объектов теплоснабжения к 1 сентября

Основной этап работ запланирован на август

Более полутысячи объектов теплоснабжения планируется модернизировать в Московской области до 1 сентября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Работы будут идти при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Вот уже второй год мы выделяем беспрецедентные средства на приведение в порядок коммунального хозяйства – котельных, блочно-модульных котельных, теплосетей. Это позволит обеспечить заметные перемены практически в каждом округе. До 1 сентября работы необходимо завершить, а к 15 сентября все системы должны быть заполнены", – сказал Андрей Воробьев на совещании с главами городских округов и руководителями подмосковного правительства.

В текущем году в программу включено 508 объектов: 87 котельных, 60 БМК, 22 центральных тепловых пункта и 339 участков теплосетей общей протяженностью почти 350 км. Наибольший объем работ запланирован в Наро-Фоминском, Шатурском, Щелковском, Одинцовском, Егорьевском, Солнечногорском и Подольском округах.

В Минэнерго региона сообщили, что сейчас в работе находятся 484 объекта. Основной этап модернизации запланирован на август. С 15 сентября начнутся пробные топки, а к 25 сентября системы должны быть полностью готовы к отопительному сезону.

Реализация программы в 2025 году охватит свыше 23,3 тыс. домов и 5 тыс. социальных объектов. Улучшения почувствуют около 3,7 млн жителей региона, считают в Минэнерго Подмосковья.

Отдельное внимание уделено модернизации инфраструктуры в Химках, где будет обновлено около 24 км сетей и 33 ЦТП. В частности, на тепловых пунктах установят устройства плавного пуска для снижения нагрузки и повышения надёжности работы оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы теплоснабжения в Рузском округе.