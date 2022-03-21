Чествование павших в борьбе с фашизмом советских воинов в Риге хотят запретить

Никаких мероприятий 9 мая в честь победы Красной Армии над гитлеровской Германией проводиться не должно. На этом настаивает мэр Риги Мартиньш Стакис. По его оценке, 9 мая – это "праздник смерти", которому нет места в столице Латвии.

Стакис признал, что пока это его личное мнение. Но он намерен обратиться в городскую управу с требованием запретить публичные мероприятия 9 мая. А если желающие все же найдутся и муниципалитеты не найдут оснований запретить людям собираться вместе, чтобы возложить цветы к памятникам советским воинам, то делать им это придется без торжественной обстановки.

"Торговля, общественное питание, оборудование для усиления звука и фейерверки будут запрещены",

– приводит Delfi слова рижского градоначальника.

Стакис заявил, что "весь мир" считает Днем победы 8 мая и в этот день чтит павших, а 9 мая – это "праздник империализма Москвы" и отныне будет считаться в Риге "днем смерти".

Ранее МВД Латвии рекомендовало не проводить в 2022 году в Риге марш ветеранов Латышского легиона СС на фоне военной спецоперации России по денационализации Украины. Марш 16 марта все-таки провели, но организаторы постарались не привлекать особого внимания зарубежных СМИ и политиков ЕС.

На прошлой неделе украинский деятель в телеэфире процитировал немецкого оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана об уничтожении евреев и призвал по этому примеру истреблять русских детей.