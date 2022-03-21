В Латвии объявили 9 мая "праздником смерти"

В Латвии объявили 9 мая "праздником смерти"
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Чествование павших в борьбе с фашизмом советских воинов в Риге хотят запретить

Никаких мероприятий 9 мая в честь победы Красной Армии над гитлеровской Германией проводиться не должно. На этом настаивает мэр Риги Мартиньш Стакис. По его оценке, 9 мая – это "праздник смерти", которому нет места в столице Латвии.

Стакис признал, что пока это его личное мнение. Но он намерен обратиться в городскую управу с требованием запретить публичные мероприятия 9 мая. А если желающие все же найдутся и муниципалитеты не найдут оснований запретить людям собираться вместе, чтобы возложить цветы к памятникам советским воинам, то делать им это придется без торжественной обстановки.

"Торговля, общественное питание, оборудование для усиления звука и фейерверки будут запрещены",

– приводит Delfi слова рижского градоначальника.

Стакис заявил, что "весь мир" считает Днем победы 8 мая и в этот день чтит павших, а 9 мая – это "праздник империализма Москвы" и отныне будет считаться в Риге "днем смерти".

Ранее МВД Латвии рекомендовало не проводить в 2022 году в Риге марш ветеранов Латышского легиона СС на фоне военной спецоперации России по денационализации Украины. Марш 16 марта все-таки провели, но организаторы постарались не привлекать особого внимания зарубежных СМИ и политиков ЕС.

На прошлой неделе украинский деятель в телеэфире процитировал немецкого оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана об уничтожении евреев и призвал по этому примеру истреблять русских детей.

Источник: Delfi ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Раскрыты последствия переговоров Байдена и Си для России

Пекин не оправдал надежд Вашингтона

Грабеж и избиения: в Латвии пожаловались на бесчинства украинских беженцев

Один дорогой гость из Незалежной даже брызнул перцовкой в лицо ребенку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей