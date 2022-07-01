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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, как за кулисами проходили переговоры между Хельсинки, Стокгольмом и Анкарой по членству НАТО в Мадриде. Его слова приводит El Mundo.
Он рассказал, что надежды на согласие сторон по вопросу во время саммита в Испании у него практически не было. Переговоры были и ранее в Турции, Бельгии, составлялось множество вариантов текста договора, но ничего из этого не привело к серьезному прогрессу.
Дипломат вспомнил, что представители трех стран просидели на встрече в Мадриде около двух часов – каждый повторял одни и те же фразы, которые звучали во время предыдущих встреч. Это никак не позволяло продвинуться дальше в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
"Возможно, переломным моментом стал перерыв на кофе. <...> Во время кофе-брейка мы нашли креативные идеи и смогли изменить текст, чтобы найти общее решение", – сообщил он.
Хаависто указал, что считает это большим успехом. Совместное заявление трех стран является скорее политической декларацией, чем юридическим соглашением. Он также пояснил, что Финляндии не потребуется изменять уже существующие в стране законы, чтобы попасть в НАТО – все получится сделать на текущей правовой базе.
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