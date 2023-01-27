МИД России поставил ультиматум новому послу США

Москва не станет терпеть даже малейшего намека на вмешательство

Российские власти прекрасно понимают, что у новоиспеченного американского посла в РФ Линн Трейси отсутствует свобода в публичных маневрах. Однако Москва не теряет надежды, что назначенный Белым домом дипломат сможет извлечь опыт из ошибок своих предшественников и не станет вмешиваться во внутрироссийские дела, указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Москва надеется, подчеркнула Захарова, что Трейси сможет избежать ошибок своего предшественника Майкла Макфола – "патентованного русофоба".

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что РФ рекомендует послу Соединенных Штатов не "наступать на горло" и на "старые грабли" – мессианство и менторские повадки, которые американцы практикуют с давних пор, совершенно не к месту.