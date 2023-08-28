Кремль намекнул на отмену зернового ультиматума

Ничего невозможного нет - если все будут выполнять свои обязательства, заявил Песков

В настоящее время какие-либо дискуссии о перспективах возобновления зернового соглашения отсутствуют. Однако в настоящее время конкретные договоренности на тему Черноморской инициативы между Россией и Турцией отсутствуют, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По словам спикера, возобновление соглашения зависит от способности задействованных сторон выполнить обещания перед российской стороной, которую ранее заверили в том, что все пункты соглашения будут выполнены.

Песков также указал, что выход в черноморские воды двух грузовых судов через коридор, организованный Киевом, не имеет никакого отношения к возобновлению соглашения.

Официальный представитель Кремля добавил, что все будет определяться "предметным выполнением" условий, на которых настояла Россия.

"Это совсем другая субстанция", – высказался пресс-секретарь президента России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала, что РФ и Турция проведут в Москве переговоры на уровне внешнеполитических ведомств, уточняет телеканал "360". До этого Песков отмечал, что стороны готовятся к обсуждению вопроса уже на президентском уровне, отмечает интернет-издание "Подмосквовье Сегодня".