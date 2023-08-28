Кремль намекнул на отмену зернового ультиматума

Кремль намекнул на отмену зернового ультиматума
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Ничего невозможного нет - если все будут выполнять свои обязательства, заявил Песков

В настоящее время какие-либо дискуссии о перспективах возобновления зернового соглашения отсутствуют. Однако в настоящее время конкретные договоренности на тему Черноморской инициативы между Россией и Турцией отсутствуют, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По словам спикера, возобновление соглашения зависит от способности задействованных сторон выполнить обещания перед российской стороной, которую ранее заверили в том, что все пункты соглашения будут выполнены.

Песков также указал, что выход в черноморские воды двух грузовых судов через коридор, организованный Киевом, не имеет никакого отношения к возобновлению соглашения.

Официальный представитель Кремля добавил, что все будет определяться "предметным выполнением" условий, на которых настояла Россия.

"Это совсем другая субстанция", – высказался пресс-секретарь президента России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала, что РФ и Турция проведут в Москве переговоры на уровне внешнеполитических ведомств, уточняет телеканал "360". До этого Песков отмечал, что стороны готовятся к обсуждению вопроса уже на президентском уровне, отмечает интернет-издание "Подмосквовье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин готов продлить зерновую сделку - СМИ

Анкара нашла способ убедить непреклонный Кремль

Во сколько обойдется россиянам перезапуск "Луны-25"

Дешевле, чем первая "Луна", однако дороже двух миллиардов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей