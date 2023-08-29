На сессии описали, что ждет живущих в XXI столетии

Мир приближен сегодня к ядерному апокалипсису сегодня так, как никогда раньше, считает председатель сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Чаба Короши.

По словам Короши, основные факторы, повлиявшие на ситуацию – недоверие между странами, конкуренция на международном уровне, а также рост военных конфликтов в мире, что суммарно повлияло на ситуацию.

В прошлом году, указал политик, военные расходы государств побили рекорд, достигнув цифры в 2,2 трлн долларов. Множественные признаки свидетельствуют также о росте ядерного вооружения и соответствующих возможностей армий мира – в обход Договора о нераспространении ядерного оружия.

Таким образом, указывает Короши, XXI cтолетие приблизилось к ядерной катастрофе. Между тем регулярно звучат угрозы о применении соответствующего вооружения вокруг украинского конфликта.

До этого российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что коллективный Запад продолжает шантажировать Россию, пуская в ход ядерный шантаж. Кремль напомнил Соединенным Штатам и Европе о превосходстве РФ в ряде компонентов иностранной военной техники. При этом Москва всегда остерегалась таких же неосторожных формулировок и заявлений, исключая намеки со свойственным Западу ядерным шантажом.