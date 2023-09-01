На незавидное положение президента обратили внимание в Совфеде

В последнее время на территории Африки происходят весьма примечательные события. Российская Федерация серьезно укрепила свои позиции на этом континенте. По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, такое развитие событий весьма печалит французские власти и лично лидера Пятой республики Эммануэля Макрона.



Сенатор подчеркнул, что Париж, который привык считать ряд африканских государств чуть ли не своим "задним двором" в память о колониальном прошлом, теперь не может ничего поделать со стремлением Африки налаживать тесные отношения с нашей страной.

Пушков отметил, что Франция с большим удовольствием сохраняла контроль над "послушными и богатыми природными ресурсами регионами Африки". Теперь же ситуация резко изменилась, что стало кошмаром для Макрона. Африканские страны помнят времена Советского Союза, когда русский мир оказывал огромную поддержку Африке. Россия стала правопреемницей СССР и является для африканского континента близким старшим товарищем.



Также сенатор подчеркнул, что африканские страны активно пытаются сбросить с себя иго западных митрополии потому, что европейские кураторы никогда не пытались развивать континент, а лишь использовали его в своих корыстных целях. Слова сенатора приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно, что африканские языки начнут изучать в трех школах Москвы с сентября. Об этом сообщает телеканал "360".

К слову, ранее Кремль ответил Киеву на обвинения в "голоде" африканских стран после зернового ультиматума.

