Андрей Воробьев отдал свой голос на выборах губернатора Московской области

Андрей Воробьев отдал свой голос на выборах губернатора Московской области
Андрей Воробьев проголосовал на выборах главы региона. Фото: Антон Чернов
Выборы главы региона проходят в этом году с 8 по 10 сентября

С 8 по 10 сентября в Московской области проходят выборы руководителя региона. Губернатор Воробьев с женой и дочерью посетили избирательный участок, чтобы отдать свой голос.

Более четырех тысяч участков открыто для голосования, и каждый из них оборудован видеонаблюдением. Тем, кто не может проголосовать лично на участке, доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Отмечается, что на 12 часов 10 сентября явка составила 2 610 368 избирателей или 46,54%. А посредством дистанционного электронного голосования в выборах приняло участие 379 997 человек, это в процентном соотношении от числа поданных заявок – 85,34%.

Помимо выборов губернатора, в настоящее время проходят и другие избирательные кампании, включая дополнительные выборы депутата Мособлдумы в Пушкинском округе №17 и выборы более двухсот депутатов в органы местного самоуправления.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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