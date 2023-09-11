Израиль заявил об угрозе существования страны из-за России

Тель-Авив бьет тревогу

На фоне всех заявлений со стороны Запада о том, что Иран активно сотрудничает с Россией в оборонном секторе, Израиль выступил со схожими обвинениями. Глава израильской разведки Моссад Давид Барни утверждает, что Москва и Тегеран готовятся заключить новую сделку.

По его словам, у них есть данные, что после успешной поставки беспилотников Иран намеревается продать России еще и ракеты малой дальности. В Израиле уверены, что российская сторона, в свою очередь, не останется в долгу, выразив мнение, что в дальнейшем эти действия поставят под угрозу существование страны как таковой.

"Мы опасаемся, что русские передадут иранцам взамен то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", – заявил он.

Барни указал, что Израиль никогда не будет мириться с вероятным появлением у Ирана ядерного оружия и сделает все, чтобы этому противостоять. Также он подчеркнул, что за год иранцы предприняли несколько десятков попыток совершить теракт, но их удалось предотвратить.

"Настало время расплаты", – заключительно пригрозил он Тегерану.

Ранее стало известно, что США потребовали от Ирана прекратить поставки беспилотников России и запчастей к ним.