В США пообещали ответ Москве за высылку своих дипломатов

Вашингтон возмущен выдворением своих сотрудников

Соединенные Штаты расценивают решение Российской Федерации об объявлении двух американских дипломатов персонами нон грата лишенным обоснования. Вашингтон ответит на жесткие меры Москвы встречным образом, сообщили представители американского посольства в столице.

В посольстве США подтвердили, что российский МИД довел до посла Линн Трейси о своем решении объявить двух дипломатов персонами нон грата. Американская сторона решительно отвергает основания коллег из МИД РФ, заявив, что предпосылок для высылки не было.

14 сентября в министерство иностранных дел России вызвали американского посла, которой заявили, что Джеффри Силин с Дэвидом Бернстайном, объявленные персонами нон грата, должны покинуть территорию России в течение семи дней с момента вынесения соответствующего статуса.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что оба дипломата занимались "незаконную деятельность" – в частности, сотрудники американской дипмиссии поддерживали неофициальную связь с Робертом Шоновым, гражданином РФ, ранее работавшим в генеральном консульстве Соединенных Штатов во Владивостоке.

Шонов, по версии ФСБ, занимался сбором сведений об СВО для американских властей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.