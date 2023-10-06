Молдавия заявила о попытке России ликвидировать Санду

Кишинев обратился с просьбой к ЕС

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин собирался ликвидировать президента Молдавии. Такое заявление сделала сама Майя Санду в беседе с Financial Times.

По ее словам, Россия хотела устроить в республике государственный переворот в рамках кампании по дестабилизации всей страны. Однако это властям удалось предотвратить.

Санду уверяет, что в начале 2023-го года Пригожин придумал особый план, переправив огромное количество денег через Дубаи для подкупа избирателей накануне череды выборов. Так российская сторона собиралась устроить в Молдавии массовые протесты и потом обвинять власти в их насильственном подавлении.

"Ситуация действительно драматична, и мы должны защитить себя. Мы не можем играть в шахматы с русскими, если они носят боксерские перчатки", – заявила президент.

Лидер говорит, что ранее Россия пыталась оказать на них давление с помощью поставок газа, но сделать это так и не удалось. Теперь же якобы стараются вмешаться в выборы с помощью огромных денег – порядка 20 млн евро.

Санду также призвала других европейских лидеров, встретившихся на этой неделе в испанском городе Гранада, усилить бдительность в отношении "незаконного финансирования из России", которое перемещается через их юрисдикцию в Молдавию.

Ранее в российском МИД выразили протест молдавскому послу за преследования российских журналистов.