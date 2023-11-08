Израиль назвал условие для перемирия в Секторе Газа

Израиль назвал условие для перемирия в Секторе Газа
Фото: AHMED ZAKOT/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Соглашение уже обсуждается

Израильские власти готовы взять паузу в боевых действиях, если ХАМАС согласится освободить большинство заложников. Такое заявление сделал чиновник высшего ранга Израился изданию Politico. Сейчас, по его словам, это решение обсуждается совместно с США.

Ранее аналогичную идею высказал и глава Минобороны Израиля Йоав Галант, сообщает URA.RU. Он допустил, что готов на перемирие для гуманитарных нужд в том случае, если представители палестинского движения отпустят заложников.

При этом оба представителя израильских властей отреагировали на выступление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который отметил, что прекращения огня не будет до тех пор, пока противник не освободит пленников, указывает телеканал "360"

ЦАХАЛ намереваются атаковать Сектор Газа до полной победы в регионе. После завершения всех операций израильские представители правопорядка останутся там, чтобы предотвращать возрождение террористического движения. При этом в Израиле отвергают заявления, что они намереваются оккупировать область и установить там полный контроль, отмечает "Радио 1". 

Бывший премьер Израиля Барак утверждает, что конфликт в Секторе Газа, вероятно, решится в течение ближайших двух недель.

Источник: ТАСС
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