Израиль назвал условие для перемирия в Секторе Газа

Соглашение уже обсуждается

Израильские власти готовы взять паузу в боевых действиях, если ХАМАС согласится освободить большинство заложников. Такое заявление сделал чиновник высшего ранга Израился изданию Politico. Сейчас, по его словам, это решение обсуждается совместно с США.

Ранее аналогичную идею высказал и глава Минобороны Израиля Йоав Галант, сообщает URA.RU. Он допустил, что готов на перемирие для гуманитарных нужд в том случае, если представители палестинского движения отпустят заложников.

При этом оба представителя израильских властей отреагировали на выступление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который отметил, что прекращения огня не будет до тех пор, пока противник не освободит пленников, указывает телеканал "360".

ЦАХАЛ намереваются атаковать Сектор Газа до полной победы в регионе. После завершения всех операций израильские представители правопорядка останутся там, чтобы предотвращать возрождение террористического движения. При этом в Израиле отвергают заявления, что они намереваются оккупировать область и установить там полный контроль, отмечает "Радио 1".

Бывший премьер Израиля Барак утверждает, что конфликт в Секторе Газа, вероятно, решится в течение ближайших двух недель.