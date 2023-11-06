Шварценеггер сделал неожиданное заявление о войне в Израиле

Шварценеггер сделал неожиданное заявление о войне в Израиле
Арнольд Шварценеггер. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Голливудская звезда вставила свои пять копеек

Обострение исторического конфликта между Израилем и палестинским народом стало главной темой мировой повестки. Трагедия, которая разворачивается в зоне конфликта, будоражит весь мир. Своей оценкой по этому поводу поделился легендарный голливудский артист Арнольд Шварценеггер.

Стоит отметить, что большинство представителей западного мира стоят на стороне Израиля и стараются всячески поддержать страну, которая оказалась жертвой нападения радикально настроенных представителей палестинского движения ХАМАС. Впрочем, непрекращающиеся бомбежки сектора Газа, в результате которых погибают мирные палестинцы, тоже не остаются без внимания.

Комментируя сложную ситуацию, Шварценеггер неожиданно отчасти поддержал палестинский народ. Известный артист подчеркнул, что эти люди имеют полное право на собственное государство и не должны быть притеснены. При этом актер напомнил, что многие невинные евреи также пострадали в результате конфликта.

"Палестинцы имеют право на жизнь. Палестинцы имеют право на собственное государство", -  сказал артист.

К слову, ранее в Израиле пригрозили Газе ядерным ударом.

Источник: Youtube-канал Channel 4 News ✓ Надежный источник
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