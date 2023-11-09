"Мы уходим!": ЕС может лишиться еще одной страны из-за членства Украины

В Париже зреют оппозиционные взгляды

Накануне Еврокомиссия порекомендовала приступить к переговорам о присоединении Украины и Молдавии к ЕС. Чтобы войти в состав альянсу Киеву придется выполнить несколько фундаментальных условий, которые затронут культурную, социальную, общественную и другие сферы.

Как сообщает телеканал "360", ожидается, что переговоры начнутся 14-15 декабря на саммите в Брюсселе. Не исключено, что члены ЕС рассмотрят также возможность предоставления статуса кандидата Грузии.

"Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг", – отреагировал на это Владимир Зеленский, передает RT.

Однако не все разделяли положительный настрой в отношении этого вопроса. На фоне решения ЕС может лишиться еще одной страны. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение, что в случае, если украинское государство вступит в состав ЕС, это нанесет серьезный удар по содружеству. Политик заявил, что переговоры о вступлении "нищей и коррупционной" Украины являются "безумием".

"Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уходим!", – подытожил Филиппо.

По его словам, Франция спокойно уступит свое место новому кандидату, указывает Радио 1.

Ранее в Евросоюзе выдвинули четыре жестких условия для Украины, которые откроют ей путь в содружество.