Россия встала на защиту Казахстана после выпада Запада

В Кремле высказались о ситуации

После недавнего визита Владимира Путина в Астану, западные СМИ назвали Казахстан "задним двором" российского президента. Они отметили, что после этого в страну отправился Эммануэль Макрон, который пытался переманить на свою сторону власти республики.

На фоне таких заявлений Россия встала на защиту Казахстана, расценив их как резкий выпад со стороны Запада в адрес республики. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что это является довольно глупым сравнением, назвав все частью информационной войны.

"Казахстан – это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем доступным азимутам и не делает это в режиме "или с этими, или с этими", – приводит его слова в интервью Павлу Зарубину RT.

Дополнительно Песков подчеркнул, что между Россией и Казахстаном действительно имеются близкие отношения – как в экономическом, так и культурном планах. И, по его словам, западная политика вытеснения Москвы из региона перспектив под собой не имеет.

При этом СМИ отметили, что в английском языке выражение "задний двор" не носит оскорбительного характера – оно используется для обозначения территорий, на которые хочет оказывать влияние соседнее государство. Аналогом в русском языке считается словосочетание "ближнее зарубежье".

Ранее сообщалось, что во время приезда Путина Казахстан сделал приятный жест для российского президента.