Заявлены новые решения президента по СВО после выборов

Россиян предупредили о возможных изменениях

Аналитики "Минченко консалтинг" предсказали новые решения президента России по итогам выборов в стране в 2024-ом году. Согласно из докладу, изменения могут произойти во многих сверах жизни государства.

Авторы указывают, что на процедуру избрания главы России будет оказывать существенное влияние курс рубля, а также связанный с этим рост потребительских цен. Не исключается и важность региональной повестки на фоне прошедшего в сентябре избирательного процесса.

"После проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой", – указано в документе.

По словам экспертов, осенние выборы показали, что негативный эффект от частичной мобилизации уже практически не ощутим в настроениях электората, сообщает телеканал "360". В итоге это позволило кандидатам от власти добиться высоких результатов.

Самым существенным решением в предстоящем году со стороны президента страны может стать кадровый вопрос – как будет строиться политика до конца предугадать сложно. Поэтому сейчас это является основной интригой, подчеркивает "Радио 1".

Ранее Явлинский раскрыл подробности переговоров с Путиным по поводу прекращения СВО.