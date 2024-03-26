Песков назвал "исчадием ада" спортсменов, готовых осудить СВО ради участия в ОИ

Песков двумя словами приложил отрекшихся от СВО российских спортсменов
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По его словам, нельзя предавать собственную страну ради личных достижений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал новое интервью, в котором прокомментировал перспективное участие российских спортсменов в летних Олимпийских Играх в Париже. Ранее их допустили к соревнованиям, если они будут представлять на них только себя.

Песков отметил, что участие в состязаниях сейчас не подразумевает под собой предательства Родины – атлетов не заставляют подписывать документы о том, что они осуждают СВО или действия российских властей.

"Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада", – заявил он в беседе с "Аргументами и Фактами". 

Теперь участие в ОИ-2024 является вопросом прохождения квалификации, личного решения спортсмена или федерации спорта. 

Пресс-секретарь отметил, что на данный момент между российскими спортивными властями и МОК нет никаких контактов, поэтому до конца остается не ясным, кто и как будет обеспечивать логистику спортсменам из России во время соревнований. Также он призвал всех с уважением относиться к атлетам, если они примут решение участвовать в ОИ – ведь, указал Песков, для многих из них это имеет огромное значение.

"Если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться", – подытожил представитель президента.

Ранее Ирина Винер заявила, что запрещает российским гимнасткам участвовать в Олимпиаде под нейтральным статусом.

Источник: АиФ
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