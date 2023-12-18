"Это позор": Винер запретила российским гимнасткам выступать на Олимпиаде

Она резко высказалась об инициативе МОК

Заслуженный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер утверждает, что российские спортсменки не должны выступать на ОИ даже под нейтральным флагом. По ее словам, раньше спортсменки из России могли претендовать только на одно определенное место в состязаниях, если после победы не будет поднят флаг страны, то это попросту лишено смысла.

Винер напомнила, что под нейтральным флагом российские гимнастки не увидят болельщиков, не услышат гимна страны, а также не смогут презентовать себя в специальной форме – подобное, полагает тренер, лишено смысла, сообщает телеканал "360".

"Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России", – подчеркнула она.

По словам Винер, туда могут поехать какие угодно спорсмены, но только не российские гимнастки.

Ранее Ляйсан Утяшева ответила на резкую критику Ирины Винер в свой адрес.