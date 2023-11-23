Винер нанесли страшный удар: новые правила федерации для гимнасток из России

Винер нанесли страшный удар: новые правила федерации для гимнасток из России
Ирина Винер. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press globallookpress.com
Наставница наших спортсменок в шоке от очередных требований иностранцев

Отечественным спортсменам с каждым месяцем все труднее доказывать свой профессионализм. Заслуженная тренер Ирина Винер возмущена очередным произволом спортивных властей.

Федерации, словно сговорившись, ужесточают требования к российским участникам, запрещая им показывать принадлежность к России, участвовать в соревнованиях под национальным стягом и т.д. На этом иностранцы не остановились.

Международная федерация гимнастики ошеломила спортивную общественность новыми требованиями. Теперешние правила требуют специальной заявки в FIG, срок рассмотрения которой месяц, и независимого допинг-теста. Оба новшества оплачиваются из кармана спортсмена. Кроме этого, обязательно отсутствие связи с силовыми структурами или армией, недопустипа поддержка СВО и навязший в зубах нейтральный статус, если допустят. Ах да. Допуск от FIG не гарантирует участия спортсмена в соревнованиях, ибо его могут отклонить сами организаторы.

Фанаты российского спорта в шоке от очередных требований международных федераций. Глава федерации гимнастики нашей страны Ирина Винер прокомментировала коротко, намекнув, что прогибаться под такие правила не готова. Напомним, в феврале прошлого года запрещены российский и белорусский флаг и гимн на международных соревнованиях.

Ранее мы писали, что россияне возмутились высказыванием Ирины Винер о президенте страны.

Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
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