Россиян возмутили слова Винер о Путине

Россиян возмутили слова Винер о Путине
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Публика раскритиковала тренера

Ирина Винер высказалась о заявлении российского президента Владимира Путина в отношении возможного участия спортсменов от России на Олимпиаде 2024-го года в нейтральном статусе. Глава ранее указал, что не видит причин запрещать это, поэтому каждый может самостоятельно принимать соответствующее решение. Тренер придерживается отличных взглядов.

Во время беседы с Путиным она указывала, что решение выступать в нейтральном статусе для российских спортсменов является "позорным", передает Общественная служба новостей. После этого журналисты попросили ее прокомментировать, почему глава России не видит в этом ничего предосудительного.

Ирина Виннер в ответ высказалась о личных особенностях Владимира Путина. Она описала его двумя словами.

"Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего, вот и все", – сказала тренер.

Однако такие слова о Путине неожиданно возмутили россиян. В комментариях они принялись обсуждать сказанное, выразив мнение, что Винер выставила главу не с лучшей стороны – ведь мягкость и лояльность для президента могут быть не самыми полезными качествами.

"Хорошо бы ВВП стать жестче и требовательней и со своими чиновниками и, тем более, со своими врагами", "А еще говорили в стране не хватает юмористов", – пишет публика.

Ранее Ирина Винер публично врезала журналистке по микрофону из-за вопроса об Исинбаевой.

Источник: Утро.ру
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