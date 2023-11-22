Украинская гимнастка заявила о ненависти к Польше: ее заставили извиняться

Украинская гимнастка заявила о ненависти к Польше: ее заставили извиняться
Влада Никольченко. Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender v/www.globallookpress.com
Спортсменка объяснила, что все случилось из-за нервного срыва

Гимнастка Влада Никольченко, выступающая за сборную Украины, призналась в ненависти к Польше и ее населению. После участия в местном турнире "Варшавская осень" спортсменка сообщила, что с самого утра чужая страна умудрилась испортить ей настроение.

Больше самой Польши Никольченко ненавидит только само местное население – а в этой стране она оказалась лишь волей слуая.

"Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт", – сообщила Влада в социальных сетях.

Высказывание Никольченко не прошло мимо местных спортивных чиновников – экс-глава Польской ассоциации гимнасток выложил скриншот со словами украинки в соцсетях, выразив надежду, что больше Никольченко не появится в Польше.

Ситуация оказалась резонансной: украинским коллегам пришлось приносить извинения Варшаве за слова 20-летней Влады. Позднее последней пришлось извиняться – гимнастка сослалась на нервный срыв из-за некоего конфликта, после которого позволила себе поэмоционировать. Родная Федерация возбудила в отношении спортсменки дисциплинарное дело.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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