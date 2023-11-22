Украинская гимнастка заявила о ненависти к Польше: ее заставили извиняться

Курс рубля
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
Гимнастка Влада Никольченко, выступающая за сборную Украины, призналась в ненависти к Польше и ее населению. После участия в местном турнире "Варшавская осень" спортсменка сообщила, что с самого утра чужая страна умудрилась испортить ей настроение.
Больше самой Польши Никольченко ненавидит только само местное население – а в этой стране она оказалась лишь волей слуая.
"Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт", – сообщила Влада в социальных сетях.
Высказывание Никольченко не прошло мимо местных спортивных чиновников – экс-глава Польской ассоциации гимнасток выложил скриншот со словами украинки в соцсетях, выразив надежду, что больше Никольченко не появится в Польше.
Ситуация оказалась резонансной: украинским коллегам пришлось приносить извинения Варшаве за слова 20-летней Влады. Позднее последней пришлось извиняться – гимнастка сослалась на нервный срыв из-за некоего конфликта, после которого позволила себе поэмоционировать. Родная Федерация возбудила в отношении спортсменки дисциплинарное дело.
Специалисты рассказали об амбициях соседей